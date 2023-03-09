БАЗ-ОМК 10 ЛЕТ. С первой круглой датой сотрудников предприятия поздравил генеральный директор ОМК Пётр Трушин.

На торжественной встрече с коллективом гендиректор вручил сотрудникам благодарственные письма. Он
поблагодарил коллектив завода и отметил, что сегодняшние рыночные условия открыли для предприятия новые
возможности. Работа завода в составе компании позволила ОМК расширить линейку продукции, получить
возможность наиболее полно обеспечивать клиентов качественной продукцией. За десять лет производство
модернизировали и приобрели новое оборудование. Глава Благовещенского района Олег Голов также побывал в
этот день на заводе. Он подчеркнул, что развитие градообразующего предприятия позволяет муниципалитету
развивать промышленный туризм, вести профориентацию школьников и студентов, помогает решать социальные
вопросы.
Данные ОМК