БАЗ-ОМК 10 ЛЕТ. С первой круглой датой сотрудников предприятия поздравил генеральный директор ОМК Пётр Трушин.

На торжественной встрече с коллективом гендиректор вручил сотрудникам благодарственные письма. Он

поблагодарил коллектив завода и отметил, что сегодняшние рыночные условия открыли для предприятия новые

возможности. Работа завода в составе компании позволила ОМК расширить линейку продукции, получить

возможность наиболее полно обеспечивать клиентов качественной продукцией. За десять лет производство

модернизировали и приобрели новое оборудование. Глава Благовещенского района Олег Голов также побывал в

этот день на заводе. Он подчеркнул, что развитие градообразующего предприятия позволяет муниципалитету

развивать промышленный туризм, вести профориентацию школьников и студентов, помогает решать социальные

вопросы.

Данные ОМК