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БАЗ-ОМК 10 ЛЕТ. С первой круглой датой сотрудников предприятия поздравил генеральный директор ОМК Пётр Трушин.

09 марта, 2023 10
На торжественной встрече с коллективом гендиректор вручил сотрудникам благодарственные письма. Он 
поблагодарил коллектив завода и отметил, что сегодняшние рыночные условия открыли для предприятия новые 
возможности. Работа завода в составе компании позволила ОМК расширить линейку продукции, получить 
возможность наиболее полно обеспечивать клиентов качественной продукцией. За десять лет производство 
модернизировали и приобрели новое оборудование. Глава Благовещенского района Олег Голов также побывал в 
этот день на заводе. Он подчеркнул, что развитие градообразующего предприятия позволяет муниципалитету 
развивать промышленный туризм, вести профориентацию школьников и студентов, помогает решать социальные 
вопросы.
Данные  ОМК

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