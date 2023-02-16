Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (Атомэнергомаш) изготовил трубопроводную арматуру DN до 600 мм, которая предназначена для реакторного зала энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш).

Изготовленные клиновые задвижки высокого давления относятся в основном к оборудованию второго, а также третьего

и четвёртого классов безопасности. Всего Петрозаводскмаш выпустил 116 изделий с диаметром условного прохода от

100 до 600 мм. Задвижки рассчитаны на высокие нагрузки —давление до 12 МПа и температуру до 300°С. Клиновые

задвижки успешно прошли весь комплекс заводских испытаний, в том числе пневматические, гидравлические и на

вакуумную герметичность. В ходе испытаний оборудование выдерживалось под давлением 18,4 Мпа в течение 10

минут. Трубопроводная арматура — серийный для Петрозаводскмаша продукт, который изготавливается по

собственной конструкторской и технологической документации. Подобные оригинальные разработки демонстрируют

современный инженерный потенциал отечественных предприятий, обладают высоким экспортным потенциалом и

способствуют укреплению технологического суверенитета нашей страны. АЭС «Руппур» проектируется и строится по

российскому проекту. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно

реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который

полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Проектирование и строительство объекта

осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом». Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами

типа ВВЭР, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет.

Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Компания «АЭМ-технологии» изготавливает для двух энергоблоков

станции основное оборудование реакторного зала.

https://aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-izgotovil-truboprovodnuyu-armaturu-dlya-aes-

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