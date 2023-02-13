НТП ТРУБОПРОВОД. 28 февраля в 11:00 МСК приглашаем на вебинар «Что нового в ПО СТАРТ-Проф 4.86»

В связи с выпуском новой версии программного комплекса СТАРТ-Проф, предназначенного для расчета
трубопроводов на прочность, компания ООО «НТП Трубопровод» организует вебинар, посвященный возможностям
версии 4.86. В ходе вебинара будет представлен обзор наиболее важных изменений в программном комплексе:
Новые функции ПО СТАРТ-Проф 4.86
Новая опция СТАРТ-МКЭ: расчет штуцеров, отводов, подпятников и тройников по методу конечных
элементов
Новый генератор отчетов в MS Word
Новый функционал для совместного моделирования трубопроводов и строительных конструкций с
помощью балочных элементов
Новые элементы: гибкая вставка, конус, подпятник, стойка, муфта, одиночный фланец
Новый импорт геометрии моделей из MS Excel
Обзор новых уточненных моделей сильфонных компенсаторов
Новые базы данных фланцев, прокладок, арматуры, балочных элементов
Приглашаем всех пользователей СТАРТ-Проф принять участие в вебинаре!
Дата: 28 февраля. Начало: 11:00 мск. Продолжительность: 1,5 часа
Спикер: Алексей Матвеев, к.т.н., руководитель сектора ООО «НТП Трубопровод».
Участие в вебинаре бесплатное, требуется предварительная регистрация.
https://truboprovod.ru/press/