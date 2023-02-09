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Арматурный завод «Гусар» поставил партию шаровых кранов DN1000 по заказу компании ПАО «Газпром»

09 февраля, 2023 10
Сразу после нового года производство активно приступило к выполнению заказа «Газпрома» по изготовлению 58 
шаровых кранов Ду 1000. Успешная и своевременная реализация данного проекта повлечет за собой дальнейшие 
заказы по шаровым кранам, производство которых – очень перспективное направление развития для нашего 
предприятия.  В 2023 году планируется выпустить 300–350 штук шаровых кранов Ду 500–1000. Для успешной 
реализации данной задачи намечено расширение парка токарно-карусельных станков и сварочного оборудования..
https://gusarm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=3000

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