Арматурный завод «Гусар» поставил партию шаровых кранов DN1000 по заказу компании ПАО «Газпром»

Сразу после нового года производство активно приступило к выполнению заказа «Газпрома» по изготовлению 58
шаровых кранов Ду 1000. Успешная и своевременная реализация данного проекта повлечет за собой дальнейшие
заказы по шаровым кранам, производство которых – очень перспективное направление развития для нашего
предприятия. В 2023 году планируется выпустить 300–350 штук шаровых кранов Ду 500–1000. Для успешной
реализации данной задачи намечено расширение парка токарно-карусельных станков и сварочного оборудования..
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