СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ. Трубная металлургическая компания (ТМК, ЧТПЗ, РАЗ и др. армзаводы) после США лишается активов и в Европе

Сербская инвестиционная компания Hefestos Capital приобрела европейские активы Трубной металлургической

компании (ТМК) – два завода в Румынии и их сбытовые подразделения в Европе и США. Об этом говорится в пресс-

релизе TMK Artrom SA – бывшей «дочки» ТМК, объединявшей румынские заводы. После сделки название этой

компании сменили на Artrom Steel Tubes. Покупатель, согласно сообщению, является «крупнейшей инвестиционной

компанией в Южной Европе». Сумма сделки не разглашается. В ТМК отказались от комментариев. «Ведомости»

направили запросы в Hefestos Capital и Artrom Steel Tubes. 12 декабря ТМК перестала включать в свой список

аффилированных лиц европейские «дочки», но на тот момент не объясняла, почему это произошло.

В Artrom Steel Tubes входит сталеплавильное производство в Решице мощностью 450 000 т в год и трубное в

Слатине мощностью 200 000 т бесшовных труб для машиностроения в год. Трубы реализуются через торговые

подразделения в Европе и США Artrom Italia srl и Artrom USA LLC. Годовой оборот компании оценивается в 2 млрд

леев (примерно $442 млн), отмечается в релизе.

Источник, Ведомости, 27 января



