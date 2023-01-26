ПРИВОДЫ. АО «ТОМЗЭЛ» - ДП АО «Транснефть — Западная Сибирь» за 2022 год произвело 3529 единиц продукции на сумму 2,4 млрд рублей. Рост объемов производства по сравнению с предыдущим годом составил 9%.

Основным направлением деятельности завода является изготовление специализированной продукции

машиностроения — деталей и высокотехнологичного оборудования, применяемой для ремонта, реконструкции и

строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Более 60 процентов из общего числа произведенной в

прошлом году продукции — 2 220 единиц — составили различные типы электроприводов для ТПА. Также

предприятие производит такие высокотехнологичные изделия, как электродрели аккумуляторные

взрывозащищенные, устройства для размыва донных отложений в резервуарах «Диоген», скребки для очистки

магистральных трубопроводов перед проведением внутритрубной диагностики, системы контроля и сигнализации,

приводы поворота, взрывозащищенные светодиодные светильники, преобразователи плотности жидкости. «Об

успешной деятельности завода свидетельствует рост производства. Положительная динамика, в том числе,

обусловлена высоким уровнем квалификации сотрудников. За минувший год порядка 30 процентов работников

предприятия — 154 человека — прошли обучение по разным направлениям деятельности. В 2023 году АО

«ТОМЗЭЛ» продолжит курс на разработку высокотехнологичной продукции, а также на углубление

взаимодействия с внешними партнерами — компаниями ТЭК. Планируется освоение серийного производства двух

новых изделий — прибора для проверки фототиристоров и газоанализатора системы непрерывного контроля

концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов», — рассказал директор АО «ТОМЗЭЛ» Али

Купкенов. Кроме этого, завод успешно прошел аттестацию производителей и поставщиков материально-

технических ресурсов для ПАО «НОВАТЭК». Аттестация проходила по номенклатурной группе «Электроприводы

для запорной и запорно-регулирующей трубопроводной арматуры».

Данные АО «ТОМЗЭЛ», 23 января