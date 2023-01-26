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ПРИВОДЫ. АО «ТОМЗЭЛ» - ДП АО «Транснефть — Западная Сибирь» за 2022 год произвело 3529 единиц продукции на сумму 2,4 млрд рублей. Рост объемов производства по сравнению с предыдущим годом составил 9%.

26 января, 2023 14
Основным направлением деятельности завода является изготовление специализированной продукции 
машиностроения — деталей и высокотехнологичного оборудования, применяемой для ремонта, реконструкции и 
строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Более 60 процентов из общего числа произведенной в 
прошлом году продукции — 2 220 единиц — составили различные типы электроприводов для ТПА. Также 
предприятие производит такие высокотехнологичные изделия, как электродрели аккумуляторные 
взрывозащищенные, устройства для размыва донных отложений в резервуарах «Диоген», скребки для очистки 
магистральных трубопроводов перед проведением внутритрубной диагностики, системы контроля и сигнализации, 
приводы поворота, взрывозащищенные светодиодные светильники, преобразователи плотности жидкости. «Об 
успешной деятельности завода свидетельствует рост производства. Положительная динамика, в том числе, 
обусловлена высоким уровнем квалификации сотрудников. За минувший год порядка 30 процентов работников 
предприятия — 154 человека — прошли обучение по разным направлениям деятельности. В 2023 году АО 
«ТОМЗЭЛ» продолжит курс на разработку высокотехнологичной продукции, а также на углубление 
взаимодействия с внешними партнерами —  компаниями ТЭК. Планируется освоение серийного производства двух 
новых изделий — прибора для проверки фототиристоров и газоанализатора системы непрерывного контроля 
концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов», — рассказал директор АО «ТОМЗЭЛ» Али 
Купкенов. Кроме этого, завод успешно прошел аттестацию производителей и поставщиков материально-
технических ресурсов для ПАО «НОВАТЭК». Аттестация проходила по номенклатурной группе «Электроприводы 
для запорной и запорно-регулирующей трубопроводной арматуры».
Данные АО «ТОМЗЭЛ», 23 января

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