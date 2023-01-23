Резидент свободного порта Владивосток (СПВ) - компания "Современные технологии и материалы" (СТМ) - откроет в Приморье производство комплектующих и ТПА для судоремонта БАТМ

Производство планируется запустить в 2023 году, сообщила в четверг пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и

Арктики (КРДВ). "Сегодня в Приморском крае создана мощная база по судоремонту и судостроению. Это Находкинский

судоремонтный завод, комплекс предприятий, входящих в состав ДЦСС, другие крупные проекты, которые могут стать

потребителями новой продукции - такие как "Доброфот", "Русская рыбопромышленная компания". Проект обеспечит

своевременность поставок комплектующих в условиях удаленности основных российских производителей от Приморского края

и ограничения поставок из-за границы. Ассортимент продукции - соединительная и трубопроводная арматура - наиболее

востребован в этом сегменте и рассчитан на ремонт основных типов региональных судов: БАТМ (больших автономных

морозильных траулеров), СРТМ (средних рыболовных морозильных траулеров), а также маломерных рыболовных сейнеров", -

сообщил директор компании Дмитрий Хворов. Объем вложений в создание производства составит 11,8 млн рублей, в ходе

реализации инвестпроекта будет создано 15 рабочих мест. Комплекс будет расположен во Владивостоке в непосредственной

близости от предприятий судостроения и судоремонта рядом с федеральной трассой М-60 и трассой Седанка - остров Русский,

что позволит пользоваться услугами федеральных транспортных компаний по доставке грузов и упростит вопросы логистики.

"Сегодня судостроение и судоремонт в регионе активно развиваются за счет работы префрежимов и реализации мер

государственной поддержки. Особое внимание в этой отрасли сейчас уделяется проектам, решающим вопросы технологической

независимости, импортозамещения, оптимизации логистических цепочек. Новое локализованное производство комплектующих

для судоремонта внесет вклад в решение этих задач. Кроме того, проект станет еще одним примером кооперации между

предприятиями, использующими преференции ДФО, когда продукция резидента свободного порта будет содействовать

успешной работе другого резидента, использующего режим территории опережающего развития или СПВ", - сообщил

заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий, слова которого

приводятся в сообщении.

https://tass.ru/ekonomika/16834713, ТАСС, Владивосток