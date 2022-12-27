РИДАН - ДАНФОСС. TR-N UK — новая версия термостатического клапана с преднастройкой (26.12.2022)

В портфолио «Ридан» появилась новая модификация радиаторного клапана для двухтрубных систем отопления,

TR-N UK DN 15.Термостатический клапан TR-N UK дополняет линейку радиаторных термостатов TR-N. Его

особенностью является осевая конструкция, которая позволяет располагать термоэлементы горизонтально

независимо от того, сделана ли подводка трубопровода к радиатору из стены или из пола. Также при применении

таких клапанов термоэлемент располагается в одной плоскости с радиатором.Технические характеристики и

пропускная способность версии UK соответствуют аналогичным значениям прямых и угловых клапанов TR-N DN

15, подробные данные приведены в таблицах

Также Компания «Ридан» представляет новую модификацию ручного балансировочного клапана MVT для систем

отопления, тепло- холодоснабжения и ГВС — клапан MVT-R LF. Особенность новой версии — большее количество

настроек в зоне низких Kv. Это позволяет точнее выставить расход при его низком значении или при большом

располагаемом напоре. Эта модификация клапана оптимальна для этажных распределительных узлов системы

отопления, к которым зачастую подключаются однокомнатные квартиры и студии с малым расходом теплоносителя.

Другой вариант применения — системы с постоянным расходом, где реальный напор насоса часто бывает выше

расчетного, и из-за этого требуется уменьшать настройку балансировочных клапанов при наладке такой системы.

В остальном функционал и габаритные размеры MVT-R LF идентичны клапану MVT-R.

https://ridan.ru/news/lineiku-rucnoi-balansirovki-ridan-dopolnil-klapan-mvt-r-lf