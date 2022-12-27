РИДАН - ДАНФОСС. TR-N UK — новая версия термостатического клапана с преднастройкой (26.12.2022)

В портфолио «Ридан» появилась новая модификация радиаторного клапана для двухтрубных систем отопления,
TR-N UK DN 15.Термостатический клапан TR-N UK дополняет линейку радиаторных термостатов TR-N. Его
особенностью является осевая конструкция, которая позволяет располагать термоэлементы горизонтально
независимо от того, сделана ли подводка трубопровода к радиатору из стены или из пола. Также при применении
таких клапанов термоэлемент располагается в одной плоскости с радиатором.Технические характеристики и
пропускная способность версии UK соответствуют аналогичным значениям прямых и угловых клапанов TR-N DN
15, подробные данные приведены в таблицах
Также Компания «Ридан» представляет новую модификацию ручного балансировочного клапана MVT для систем
отопления, тепло- холодоснабжения и ГВС — клапан MVT-R LF. Особенность новой версии — большее количество
настроек в зоне низких Kv. Это позволяет точнее выставить расход при его низком значении или при большом
располагаемом напоре. Эта модификация клапана оптимальна для этажных распределительных узлов системы
отопления, к которым зачастую подключаются однокомнатные квартиры и студии с малым расходом теплоносителя.
Другой вариант применения — системы с постоянным расходом, где реальный напор насоса часто бывает выше
расчетного, и из-за этого требуется уменьшать настройку балансировочных клапанов при наладке такой системы.
В остальном функционал и габаритные размеры MVT-R LF идентичны клапану MVT-R.
https://ridan.ru/news/lineiku-rucnoi-balansirovki-ridan-dopolnil-klapan-mvt-r-lf