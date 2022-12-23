ДАНФОСС-УХОД. Компания «Ридан» направила 925 млн рублей на создание производственного цеха по выпуску энергосберегающего оборудования в подмосковной Истре. Общий объем вложений в проект превышает 2,7 миллиарда рублей.

В результате расширения на предприятии организовано пятьдесят новых рабочих мест для жителей городского

округа и ближайших муниципалитетов. Завод «Ридан», занимающийся производством устройств для регулирования

и поддержания температуры, блочные тепловые пункты и запорную арматуру, функционирует в Московской

области с 2006 года. В данный момент на предприятии трудоустроено порядка одной тысячи жителей региона,

некоторые из которых работают в компании более десяти и даже двадцати лет. В рамках соглашения с

международной группой Danfoss A/S в конце ноября 2022 года ООО «Данфосс» изменило официальное

наименование на ООО «Ридан». Подразделение приводной техники «Данфосс» выделилось в компанию «ВЕДА

МК» в апреле 2022 года.