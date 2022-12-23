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ДАНФОСС-УХОД. Компания «Ридан» направила 925 млн рублей на создание производственного цеха по выпуску энергосберегающего оборудования в подмосковной Истре. Общий объем вложений в проект превышает 2,7 миллиарда рублей.

23 декабря, 2022 17
В результате расширения на предприятии организовано пятьдесят новых рабочих мест для жителей городского 
округа и ближайших муниципалитетов. Завод «Ридан», занимающийся производством устройств для регулирования 
и поддержания температуры, блочные тепловые пункты и запорную арматуру, функционирует в Московской 
области с 2006 года. В данный момент на предприятии трудоустроено порядка одной тысячи жителей региона, 
некоторые из которых работают в компании более десяти и даже двадцати лет. В рамках соглашения с 
международной группой Danfoss A/S в конце ноября 2022 года ООО «Данфосс» изменило официальное 
наименование на ООО «Ридан». Подразделение приводной техники «Данфосс» выделилось в компанию «ВЕДА 
МК» в апреле 2022 года. 

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