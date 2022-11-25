КИТАЙ-ВАКАНСИИ. Компании ТЭК принимают на работу специалистов по поиску поставщиков в Китае

В топливно-энергетическом комплексе объявлен набор специалистов со знанием английского и китайского языка,
имеющих техническое образования, чтобы они могли искать поставщиков оборудования, запасных частей и
комплектующих в Китае. Так, в одной из вакансий указаны следующие направления:
«Основное технологическое оборудование для нефтепереработки»
«Общая и специальная химия (химическая продукция, присадки для производства)»
«ИТ-оборудование, комплектующие»
«Нефтесервисное, нефтепромысловое оборудование для разведки и добычи»
«ЗИП (Запасные части, инструменты и принадлежности)»
«Компрессоры»
«КИПиА (Контрольно-измерительные приборы и автоматика)»
«Технологии и инжиниринг»
Обязанности:
Поиск производителей оборудования и материалов по закреплённому направлению номенклатуры МТР.
Регион поиска – Азия и Ближний Восток с основным фокусом на Китай. Сфера деятельности – поставки для
компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Построение и поддержка взаимоотношений с производителями и поставщиками
Постоянное наличие минимум трех аккредитованных поставщиков, готовых произвести и поставить
оборудование/материалы по каждой номенклатурной группе в рамках своего направления
По заявке заказчика запрос и предоставление предложений поставщиков по соответствующему
оборудованию/материалам; организация взаимодействия поставщика с заказчиком (включая совместное посещение
производственных площадок)
Оценка соответствия эксплуатационных показателей и качества оборудования/материалов техническим
требованиям и стандартам производственных подразделений Компании (при поддержке этих подразделений)
Оказание содействия специализированным подразделениям Компании в проведении технических аудитов
предприятий-изготовителей оборудования и материалов
Мониторинг проведения инспекционного контроля на этапе изготовления и подготовки к отгрузке МТР по
своему направлению
Участие в разработке транспортных схем доставки и таможенной очистки МТР по своему направлению
совместно с подразделением логистики
Обеспечение полного и корректного оформления сопроводительных и таможенных документов при
отгрузке МТР
По мнению экспертов, увеличивается число вакансий по работе с компаниями Турции, Ирана, Белоруссии и других
дружественных стран.
https://www.tek-all.ru/news/id9515-kompanii-tek-prinimaut-na-rabotu-spetsialistov-po-poisku-postavschikov-v-kitae/