КИТАЙ-ВАКАНСИИ. Компании ТЭК принимают на работу специалистов по поиску поставщиков в Китае

В топливно-энергетическом комплексе объявлен набор специалистов со знанием английского и китайского языка,

имеющих техническое образования, чтобы они могли искать поставщиков оборудования, запасных частей и

комплектующих в Китае. Так, в одной из вакансий указаны следующие направления:

«Основное технологическое оборудование для нефтепереработки»

«Общая и специальная химия (химическая продукция, присадки для производства)»

«ИТ-оборудование, комплектующие»

«Нефтесервисное, нефтепромысловое оборудование для разведки и добычи»

«ЗИП (Запасные части, инструменты и принадлежности)»

«Компрессоры»

«КИПиА (Контрольно-измерительные приборы и автоматика)»

«Технологии и инжиниринг»

Обязанности:

Поиск производителей оборудования и материалов по закреплённому направлению номенклатуры МТР.

Регион поиска – Азия и Ближний Восток с основным фокусом на Китай. Сфера деятельности – поставки для

компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Построение и поддержка взаимоотношений с производителями и поставщиками

Постоянное наличие минимум трех аккредитованных поставщиков, готовых произвести и поставить

оборудование/материалы по каждой номенклатурной группе в рамках своего направления

По заявке заказчика запрос и предоставление предложений поставщиков по соответствующему

оборудованию/материалам; организация взаимодействия поставщика с заказчиком (включая совместное посещение

производственных площадок)

Оценка соответствия эксплуатационных показателей и качества оборудования/материалов техническим

требованиям и стандартам производственных подразделений Компании (при поддержке этих подразделений)

Оказание содействия специализированным подразделениям Компании в проведении технических аудитов

предприятий-изготовителей оборудования и материалов

Мониторинг проведения инспекционного контроля на этапе изготовления и подготовки к отгрузке МТР по

своему направлению

Участие в разработке транспортных схем доставки и таможенной очистки МТР по своему направлению

совместно с подразделением логистики

Обеспечение полного и корректного оформления сопроводительных и таможенных документов при

отгрузке МТР

По мнению экспертов, увеличивается число вакансий по работе с компаниями Турции, Ирана, Белоруссии и других

дружественных стран.

https://www.tek-all.ru/news/id9515-kompanii-tek-prinimaut-na-rabotu-spetsialistov-po-poisku-postavschikov-v-kitae/