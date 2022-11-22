ЦИФРОВОЙ СТЕНД. Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" ОДК с помощью "Испытательного полигона цифрового типа" развивает среду разработки и внедрения новых технологических решений для испытаний оборудования

На данный момент реализованы девять проектов по промышленному интернету вещей, виртуальной реальности,
сервисным инструментам, нейросетевым технологиям и искусственному интеллекту.
Сегодня на своей инновационной площадке "ОДК-Сатурн" апробирует решения по основным направлениям
сквозных цифровых технологий промышленного применения. Через совместные проекты развиваются
индивидуальные и групповые цифровые компетенции сотрудников.
"На нашем "Испытательном полигоне" мы ведем "цифровое слаживание" технологий и специалистов – новых, ранее
не использованных решений и носителей знаний, которые эти технологии должны внедрять. Несомненно,
эффективность взаимодействия достигается, когда технологии и персонал поддерживают развитие друг друга", –
отметил директор по информационным технологиям ПАО "ОДК-Сатурн" Евгений Алексеев.
Предприятием реализуются проекты оптимизации бизнес-процессов с помощью технологий программных роботов
RPA, машинного зрения для контроля качества продукции и развития BI-инструментов для анализа. Сразу
несколько работ связано с созданием обучающих модулей в виртуальной реальности (VR). В одном из проектов с
применением VR-технологии смоделировано рабочее пространство полигона. Сегодня в специальном помещении
есть необходимые вычислительные мощности, инфраструктура, оборудование.
Совместно с экспертами предприятия проекты ведут студенты старших курсов профильных вузов. Основой
полигона стали "Лаборатории цифровых технологий", созданные "ОДК-Сатурн" с Рыбинским авиационным
техническим и Ярославским техническим университетами. "Ключевым фактором оценки на старте в 2020 году мы
определили не только количество внедряемых в производство цифровых продуктов, но и вовлеченных в
цифровизацию новых специалистов. Профориентационная работа дала возможность выбирать претендентов на
участие в проектах. За два года через школу полигона прошли десятки человек.
https://www.advis.ru/mashinostroenie/energomashinostroenie/index.php