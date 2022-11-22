ЦИФРОВОЙ СТЕНД. Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" ОДК с помощью "Испытательного полигона цифрового типа" развивает среду разработки и внедрения новых технологических решений для испытаний оборудования

На данный момент реализованы девять проектов по промышленному интернету вещей, виртуальной реальности,

сервисным инструментам, нейросетевым технологиям и искусственному интеллекту.

Сегодня на своей инновационной площадке "ОДК-Сатурн" апробирует решения по основным направлениям

сквозных цифровых технологий промышленного применения. Через совместные проекты развиваются

индивидуальные и групповые цифровые компетенции сотрудников.

"На нашем "Испытательном полигоне" мы ведем "цифровое слаживание" технологий и специалистов – новых, ранее

не использованных решений и носителей знаний, которые эти технологии должны внедрять. Несомненно,

эффективность взаимодействия достигается, когда технологии и персонал поддерживают развитие друг друга", –

отметил директор по информационным технологиям ПАО "ОДК-Сатурн" Евгений Алексеев.

Предприятием реализуются проекты оптимизации бизнес-процессов с помощью технологий программных роботов

RPA, машинного зрения для контроля качества продукции и развития BI-инструментов для анализа. Сразу

несколько работ связано с созданием обучающих модулей в виртуальной реальности (VR). В одном из проектов с

применением VR-технологии смоделировано рабочее пространство полигона. Сегодня в специальном помещении

есть необходимые вычислительные мощности, инфраструктура, оборудование.

Совместно с экспертами предприятия проекты ведут студенты старших курсов профильных вузов. Основой

полигона стали "Лаборатории цифровых технологий", созданные "ОДК-Сатурн" с Рыбинским авиационным

техническим и Ярославским техническим университетами. "Ключевым фактором оценки на старте в 2020 году мы

определили не только количество внедряемых в производство цифровых продуктов, но и вовлеченных в

цифровизацию новых специалистов. Профориентационная работа дала возможность выбирать претендентов на

участие в проектах. За два года через школу полигона прошли десятки человек.

https://www.advis.ru/mashinostroenie/energomashinostroenie/index.php