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ПЕРСПЕКТИВА ПТПА В 2023 - шиберные задвижки и двух \ четырех ходовые шаровые краны для установок замедленного коксования

18 ноября, 2022 11
На международном форуме, ежегодно проводимом в Москве Технический директор АО «ПТПА» Смирнов Максим 
Алексеевич рассказал о планах предприятия по освоению импортозамещающей трубопроводной арматуры и 
представил новые разработки для перерабатывающей отрасли: шиберные задвижки, а также двух и четырех ходовые 
шаровые краны для установок замедленного коксования. На текущий момент в компании ведется подготовка 
производства к выпуску данного вида изделий. А руководитель направления нефтепереработки и нефтехимии 
Евгения Фомина поделилась своими впечатлениями: «Нашей основной целью было заявить о себе, как о 
потенциальном производителе номенклатуры для процесса УЗК (установки замедленного коксования). Также нам 
было важно получить информацию по текущим клиентам, эксплуатирующим УЗК – выявить какие потребности 
они испытывают и обсудить детали. Обычно для освоения подобной техники требуется порядка двух лет. Мы со 
своей стороны более гибкие и планируем с первыми изделиями выйти уже будущим летом». В конце своего 
выступления, сотрудники ПТПА резюмировали: «Наше главное преимущество – мы являемся российским 
производителем, который полностью локализован. У нас есть все необходимое оборудование, освоены современные 
технологии и отработана система проектирования новых изделий. Мы имеем высокий потенциал, чтобы быстро 
занять эту нишу».
Данные с ресурсов АО «ПТПА»

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