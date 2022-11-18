ПЕРСПЕКТИВА ПТПА В 2023 - шиберные задвижки и двух \ четырех ходовые шаровые краны для установок замедленного коксования

На международном форуме, ежегодно проводимом в Москве Технический директор АО «ПТПА» Смирнов Максим

Алексеевич рассказал о планах предприятия по освоению импортозамещающей трубопроводной арматуры и

представил новые разработки для перерабатывающей отрасли: шиберные задвижки, а также двух и четырех ходовые

шаровые краны для установок замедленного коксования. На текущий момент в компании ведется подготовка

производства к выпуску данного вида изделий. А руководитель направления нефтепереработки и нефтехимии

Евгения Фомина поделилась своими впечатлениями: «Нашей основной целью было заявить о себе, как о

потенциальном производителе номенклатуры для процесса УЗК (установки замедленного коксования). Также нам

было важно получить информацию по текущим клиентам, эксплуатирующим УЗК – выявить какие потребности

они испытывают и обсудить детали. Обычно для освоения подобной техники требуется порядка двух лет. Мы со

своей стороны более гибкие и планируем с первыми изделиями выйти уже будущим летом». В конце своего

выступления, сотрудники ПТПА резюмировали: «Наше главное преимущество – мы являемся российским

производителем, который полностью локализован. У нас есть все необходимое оборудование, освоены современные

технологии и отработана система проектирования новых изделий. Мы имеем высокий потенциал, чтобы быстро

занять эту нишу».

Данные с ресурсов АО «ПТПА»