ПЕРСПЕКТИВА ПТПА В 2023 - шиберные задвижки и двух \ четырех ходовые шаровые краны для установок замедленного коксования

На международном форуме, ежегодно проводимом в Москве Технический директор АО «ПТПА» Смирнов Максим
Алексеевич рассказал о планах предприятия по освоению импортозамещающей трубопроводной арматуры и
представил новые разработки для перерабатывающей отрасли: шиберные задвижки, а также двух и четырех ходовые
шаровые краны для установок замедленного коксования. На текущий момент в компании ведется подготовка
производства к выпуску данного вида изделий. А руководитель направления нефтепереработки и нефтехимии
Евгения Фомина поделилась своими впечатлениями: «Нашей основной целью было заявить о себе, как о
потенциальном производителе номенклатуры для процесса УЗК (установки замедленного коксования). Также нам
было важно получить информацию по текущим клиентам, эксплуатирующим УЗК – выявить какие потребности
они испытывают и обсудить детали. Обычно для освоения подобной техники требуется порядка двух лет. Мы со
своей стороны более гибкие и планируем с первыми изделиями выйти уже будущим летом». В конце своего
выступления, сотрудники ПТПА резюмировали: «Наше главное преимущество – мы являемся российским
производителем, который полностью локализован. У нас есть все необходимое оборудование, освоены современные
технологии и отработана система проектирования новых изделий. Мы имеем высокий потенциал, чтобы быстро
занять эту нишу».
Данные с ресурсов АО «ПТПА»