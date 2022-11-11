АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ZETKAMA:ОБУЧЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ПК, ОРГАНИЗОВАННОЕ СПАП ДЛЯ ИНСПЕКТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (Опубликовано 8 ноября 2022)

Методические указания о принципах выбора предохранительной арматуры по действующим стандартам и их эксплуатации в
гарантийный и послегарантийный период». Именно этот вопрос обсуждался MSc. Гжегож Гиль, специалист по строительству
компании ZETKAMA. Наш спикер предоставил участникам двойную дозу практических знаний, подкрепленных опытом и
проверенными ноу-хау. Программа обучения, организованная Ассоциацией польской промышленной арматуры для инспекторов
Управления технической инспекции, которая состоялась 18 октября 2022 г., также включала темы, касающиеся выбора
подходящей промышленной арматуры, дренажа паровой системы, проектирования, выбора и эксплуатации. регулирующей
арматуры и современных промышленных уплотнений.
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