Группа компаний Астима отпраздновала свое 11-летие (фрагмент)





ГК Астима была основана в 2011 году. Основное направление деятельности – разработка и производство регулирующей и специальной трубопроводной арматуры для теплоснабжения, водоснабжения, пароконденсатных систем, а также для различных отраслей промышленности.

В первые годы с момента основания компания была официальным участником ВЭД, осуществляя поставки продукции и комплектующих более десяти иностранных заводов, а в 2014 году запустила собственное производство регулирующих клапанов под торговой маркой АСТА.

С этого момента компания начала масштабную локализацию продукции. Линейка продукции расширялась с геометрической прогрессией. По ряду позиций ассортимента весь цикл производства был перенесен в Россию.

В 2019 году был запущен приобретенный в собственность производственный комплекс НПО АСТА в г. Воскресенск Московской области. Собственные производственные мощности дали старт очередному расширению линейки: был запущен полный цикл производства предохранительных клапанов из высокопрочного чугуна, высокотемпературных регулирующих клапанов, а также запорных вентилей с электроприводами. В 2022 году локализация регулирующих клапанов была доведена до 100%. Процесс локализации остальных видов продукции близится к завершению.

За время работы компания создала широкую активно растущую дилерскую сеть в России, республики Беларусь и Казахстане. Растет количество предприятий, использующих продукцию

НПО АСТА, так как номенклатура изделий может закрыть практически все потребности клиентов без обращения к сторонним компаниям. Получив ранее известность как производитель регулирующей и специальной трубопроводной арматуры для пара и промышленных сред, в последние годы НПО АСТА активно вышло на рынок ЖКХ, кастомизировав надежные промышленные решения для коммунальных хозяйств. Продукция НПО АСТА используется на оборонных предприятиях страны.

Группа компаний Астима планирует расширение производственного комплекса в Воскресенске. Уже идут переговоры о покупке дополнительных цехов и строительстве складского комплекса. В ближайшее время ожидается поставка новейших токарных и фрезерных станков с ЧПУ.

Намечена работа по расширению дилерской сети, увеличение клиентской базы, укрепление позиций на рынке и совершенствование клиентского сервиса

https://npoasta.ru/news/42