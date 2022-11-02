Компания LD отмечает 30-летний юбилей (28 октября 2022)

Поздравляем сотрудников LD, а также партнеров и клиентов! Это общий для нас всех праздник! Мы благодарим вас
за верную дружбу и отличную работу! Пусть процветает и развивается наше родное предприятие на благо
российской промышленности! История компании LD берет начало с создания предприятия
«ЧелябинскСпецГражданСтрой», основателем которого является Невский Александр Петрович, долгое время
проработавший в одной из старейших строительных компаний города Челябинска – Трест
«ЧелябинскГражданСтрой».
https://www.chsgs.ru/production/news/news_368.html