Компания LD отмечает 30-летний юбилей (28 октября 2022)

Поздравляем сотрудников LD, а также партнеров и клиентов! Это общий для нас всех праздник! Мы благодарим вас

за верную дружбу и отличную работу! Пусть процветает и развивается наше родное предприятие на благо

российской промышленности! История компании LD берет начало с создания предприятия

«ЧелябинскСпецГражданСтрой», основателем которого является Невский Александр Петрович, долгое время

проработавший в одной из старейших строительных компаний города Челябинска – Трест

«ЧелябинскГражданСтрой».

https://www.chsgs.ru/production/news/news_368.html