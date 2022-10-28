ТМК перешла на оформление электронных сертификатов качества продукции (в сокращении)

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) разработала новый цифровой продукт — систему формирования

электронных сертификатов качества продукции, которая уже внедрена на ряде предприятий компании и позволила

заменить традиционные бумажные сертификаты электронными. Цифровое решение повысило надежность и

скорость процесса выпуска сертификатов качества, минимизировало риски подделки сертификатов и

оптимизировало расход ресурсов. Проект реализован под руководством директора по качеству при участии

дирекции по информационным технологиям ТМК. Он стартовал в 2019 году и включал несколько этапов: создание

единой базы данных параметров и характеристик продукции, определение алгоритма формирования электронного

сертификата качества, разработка унифицированной формы электронного сертификата, приобретение USB-ключей

(токенов) и оформление электронных цифровых подписей, разработка обучающего курса для сотрудников служб

качества. Теперь электронные сертификаты выдаются на всю номенклатуру продукции компании. Сотрудники

службы качества формируют их в единой электронной базе, куда вносится информация о произведенной продукции:

наименование, количество, сведения об испытаниях, предусмотренных нормативными документами и требованиями

заказчика. Потребители могут ознакомиться с этими сертификатами в «Личном кабинете» на портале ТМК. На

сегодняшний день электронные сертификаты в штатном режиме выпускаются на входящих в ТМК Волжском (ВТЗ),

Северском (СТЗ) и Синарском (СинТЗ) трубных заводах, а также на Таганрогском металлургическом заводе

(ТАГМЕТ). Остальные предприятия компании будут переходить на выдачу электронных сертификатов в 2023 году.

Письмо ТМК 28 октября