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ТМК перешла на оформление электронных сертификатов качества продукции (в сокращении)

28 октября, 2022 8
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) разработала новый цифровой продукт — систему формирования 
электронных сертификатов качества продукции, которая уже внедрена на ряде предприятий компании и позволила 
заменить традиционные бумажные сертификаты электронными. Цифровое решение повысило надежность и 
скорость процесса выпуска сертификатов качества, минимизировало риски подделки сертификатов и 
оптимизировало расход ресурсов. Проект реализован под руководством директора по качеству при участии 
дирекции по информационным технологиям ТМК. Он стартовал в 2019 году и включал несколько этапов: создание 
единой базы данных параметров и характеристик продукции, определение алгоритма формирования электронного 
сертификата качества, разработка унифицированной формы электронного сертификата, приобретение USB-ключей 
(токенов) и оформление электронных цифровых подписей, разработка обучающего курса для сотрудников служб 
качества. Теперь электронные сертификаты выдаются на всю номенклатуру продукции компании. Сотрудники 
службы качества формируют их в единой электронной базе, куда вносится информация о произведенной продукции: 
наименование, количество, сведения об испытаниях, предусмотренных нормативными документами и требованиями 
заказчика. Потребители могут ознакомиться с этими сертификатами в «Личном кабинете» на портале ТМК. На 
сегодняшний день электронные сертификаты в штатном режиме выпускаются на входящих в ТМК Волжском (ВТЗ), 
Северском (СТЗ) и Синарском (СинТЗ) трубных заводах, а также на Таганрогском металлургическом заводе 
(ТАГМЕТ). Остальные предприятия компании будут переходить на выдачу электронных сертификатов в 2023 году. 
Письмо ТМК 28 октября

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