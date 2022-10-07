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Турецкие производители крепежа готовы выйти на российский рынок (06.10.2022)

07 октября, 2022 13
На предстоящих в начале ноября московских выставках планируется участие крупных турецких 
производителей крепежа. В числе участников выставки MITEX указана компания CIVTEC CIVATA, в списке 
экспонентов выставки Металл-Экспо – компания KEBA Fastenings. Эти выставки пройдут одновременно с 
8 по 11 ноября в Экспоцентре. Таким образом турецкие компании откликнулись на предложение 
организаторов Крепёжного клуба к ассоциации турецких производителей крепежа о встрече с российскими 
трейдерами.
http://www.fastinfo.ru/news1/tureckie_proizvoditeli_krepezha_gotovy_vyjti_na_rossijskij_rynok/


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