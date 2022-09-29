Компания НПО АСТА в Воскресенске запустила в производство прямоходные мембранные пневмоприводы серии ППМ для управления регулирующими клапанами (27.09.2022)

Пневмоприводы изготавливаются в двух исполнениях: прямого действия (положение безопасности клапана
нормально-открытое) или обратного (положение безопасности клапана нормально-закрытое).
Основными преимуществами данных приводов являются:
Эффективная площадь мембраны от 350 до 1500 см2;
Возможность изменения настройки диапазона пружин за счёт изменения их количества внутри привода;
Перемещение штока клапана линейно зависимо от величины давления управляющей среды благодаря
использованию мембран с постоянной эффективной площадью.
По запросу заказчика, пневмопривод может быть снабжен:
Электропневматическим/пневматическим позиционером для управления подачи сжатого воздуха;
Концевыми выключателями в целях индикации положения арматуры (открыто/закрыто);
Фильтром-редуктором для контроля давления и фильтрации управляющей среды;
Соленоидным клапаном для управления подачи сжатого воздуха;
Верхним ручным дублером для управления арматурой в случае отсутствия управляющей среды или
аварийных ситуаций.
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