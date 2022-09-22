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ПОЛНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: доля российского оборудования в компаниях Газпром и Транснефть приблизилась к 100% (18.09.2022)

22 сентября, 2022 3
Проценты импортозамещения в Газпроме и Транснефти вплотную приблизились к 100% и можно уже особо не 
волноваться — проблема практически решена. 
2018 год Доля поставок «Газпрому» продукции отечественного производства возросла до 99,4% 
2019 год 99,7% закупок «Газпрома» — российское оборудование
2022 год Импортозамещение по программам газификации достигло в России 100%
2009 год Доля импортозамещающего оборудования в структуре закупок Транснефти составляет 93%
2018 год Импортные поставки для нужд "Транснефти" стремятся к нулю
2020 год Импортозамещение в компании «Транснефть» достигло 96%
https://www.tek-all.ru/news/id9128-dolya-rossiyskogo-oborudovaniya-v-gazprom-i-transneft-priblizilas-k-100/

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