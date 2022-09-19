ЛУНДА: новые поставщики и производители трубопроводной арматуры и оборудования (16.09.2022)

С начала года круг наших партнеров значительно расширился за счет ведущих европейских, азиатских и российских

производителей инженерного оборудования. В ближайшее время мы организуем и проведем в наших филиалах

многочисленные обучающие тренинги и завтраки с нашими новыми поставщиками. Вы лично сможете

протестировать продукцию и задать интересующие вопросы представителям компаний.

СПИСОК КОМПАНИЙ:

Рашворк (Россия) - запорная, регулирующая и трубопроводная арматура;

MVI (Китай)- коллекторы, сантехническая арматура из латуни - соединения, пресс-фитинги, шаровые краны;

FAR (Италия) - коллекторы и компоненты для систем отопления и водоснабжения;

Jaquar (Индия) - сантехника категории «премиум»: смесители, санитарная керамика, ванны, душевые;

Акваконтроль (Россия) - приборы для автоматизированного управления и защиты насосного оборудования;

Stout (Россия) - трубы и фитинги, коллекторы, радиаторы, насосное оборудование, автоматика, КИПиА, мембранные

баки, котельное оборудование;

Hortum (Россия) - сильфонные компенсаторы, распределительные коллекторы и неподвижные опоры;

Arrowhead (США) - незамерзающие садовые краны;

Астима (Россия) - запорно-регулирующая арматура, предохранительные клапаны и регуляторы давления;

КПСР (Беларусь) - запорная арматура коммунального и промышленного применения - регуляторы давления,

проходные, седельные и трехходовые клапаны;

РосТурПласт (RTP) (Россия) - полипропиленовые, ПНД, PEX-a, PE-RT трубы и фитинги для отопления,

водоснабжения, канализации;

McAlpine (Соединенное Королевство) - сифоны, выпуски, трапы, трубы и клапаны.

https://lunda.ru/company/news/news/new_partneri_2022/