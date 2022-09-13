ЛЗТА "Маршал" была произведена и поставлена крупная партия изолирующих шаровых кранов, а также кранов с полиэтиленовыми патрубками DN400 для нужд ПАО “Газпром» (Телеграм, 12 сентяря)

Заводом ЛЗТА "Маршал" была произведена и поставлена крупная партия изолирующих шаровых кранов, а также кранов с полиэтиленовыми патрубками ДУ 400 для нужд Газпром Газораспределение Ленинградской области, на общую сумму свыше 10 000 000 рублей. Запорная арматура ТМ Маршал производится с соблюдением всех существующих гарантий качества, что подтверждают не только стандартные для российского рынка разрешения, но и сертификат Газсерт. Шаровые краны для передачи газа имеют цельносварную неразборную конструкцию корпуса, препятствующую возникновению протечек, подобная арматура также оснащена устройствами подвода уплотнительной смазки, антистатическими устройства, дренажными устройства, что обеспечивает удобство эксплуатации, увеличивает срок службы, а также гарантирует безопасность при передачи сырья.

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