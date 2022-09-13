КОНТРАФАКТ? НЕЛИКВИДЫ? Запущена доска объявлений о запчастях, комплектующих и оборудовании для ТЭК и нефтегазовой промышленности

Доска коммерческих объявлений создана для оперативного размещения информации о неликвидах, запчастях, б/у оборудовании, а также оказываемых услугах. Отличительная особенность сервиса — простота и удобство размещения и поиска объявлений. Выберите подходящий раздел и разместите там свое объявление. Можно прикрепить файл со списком продукции. Число участников превысило 10000 человек!
https://www.tek-all.ru/news/id9077-zapuschena-doska-obyavleniy-o-zapchastyah-komplektuuschih-i-oborudovanii-dlya-tek/