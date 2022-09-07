САРАТОВСКОЕ НПО «ЭМК» (САРАТОВЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ) ПОКАЗАЛА НОВУЮ КРИОГЕННУЮ АРМАТУРУ ДВУХ СВОИХ ЗАВОДОВ (5 сентября)

АО "НПО "ЭМК" в рамках экспозиции промышленного потенциала Саратовской области представило
трубопроводную арматуру для низких и критически низких температур производства ЗАО "САЗ" и ЗАО "НПО
"Регулятор". Данные разработки необходимы для строительства заводов сжижения природного газа. Посетивший
экспозицию Врио Губернатора Саратовской области Р. В. Бусаргин высоко оценил представленное оборудование и
отметил важность импортозамещения для проектов, реализующихся в области.
https://www.emk.ru/new/766-kompaniya-npo-emk-predstavila-kriogennuyu-armaturu-vrio-gubernatora-saratovskoj-oblasti.html?ysclid=l7r2itoup2483630797