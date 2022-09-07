ЛУГАНСКИЙ ЗАВОД МАРШАЛ. Регулирующие и балансировочные шаровые краны являются современной альтернативой балансировочной арматуре в системах теплоснабжения ТЭК

Регулирующие и балансировочные шаровые краны ЛЗТА «Маршал» являются современной альтернативой

балансировочной арматуре и успешно эксплуатируются в теплосетях, тепловых узлах и системах отопления.

Благодаря специальной форме проходного отверстия в шаре с их помощью - в отличие от запорных кранов - можно

регулировать расход жидких энергоносителей в трубопроводах. ЛЗТА «Маршал» выпускает регулирующие и

балансировочные шаровые краны с линейной и равнопроцентной пропускными характеристиками, которые

наиболее часто применяются при регулировании технологических процессов на производстве. Пропускная

характеристика шарового крана зависит от профиля отверстия в шаровой пробке.

В конструкцию балансировочных кранов интегрированы измерительные ниппели для подключения расходомера.

Письмо в МЦ ТПА, 6 сентября



