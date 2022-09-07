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ЛУГАНСКИЙ ЗАВОД МАРШАЛ. Регулирующие и балансировочные шаровые краны являются современной альтернативой балансировочной арматуре в системах теплоснабжения ТЭК

07 сентября, 2022 11
Регулирующие и балансировочные шаровые краны ЛЗТА «Маршал» являются современной альтернативой 
балансировочной арматуре и успешно эксплуатируются в теплосетях, тепловых узлах и системах отопления.
Благодаря специальной форме проходного отверстия в шаре с их помощью - в отличие от запорных кранов - можно 
регулировать расход жидких энергоносителей в трубопроводах. ЛЗТА «Маршал» выпускает регулирующие и 
балансировочные шаровые краны с линейной и равнопроцентной пропускными характеристиками, которые 
наиболее часто применяются при регулировании технологических процессов на производстве. Пропускная 
характеристика шарового крана зависит от профиля отверстия в шаровой пробке.
В конструкцию балансировочных кранов интегрированы измерительные ниппели для подключения расходомера.
Письмо в МЦ ТПА, 6 сентября


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