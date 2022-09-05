Проведена серия низкотемпературных испытаний ЗРА производства РУСТ-95 для ИЗП специалистами Уральского завода специального арматуростроения в Челябинске

По заказу Иркутского завода полимеров РУСТ-95 изготовит партию криогенных запорных и регулирующих клапанов. Величины эксплуатационных температур криогенного клапана могут достигать значения в интервале от -196ºС до +120ºС при рабочем давлении 40 МПа. Благодаря тщательно проработанной конструкции обеспечивается безотказная работы с сохранением прочностных характеристик в экстремальных условиях. Серия низкотемпературных испытаний партии будет проведена силами специалистов Уральского завода специального арматуростроения в Челябинске. Это одно из немногих предприятий страны, которое способно обеспечить такие испытания на высоком уровне. Иркутский завод полимеров (ИЗП) – первый в Восточной̆ Сибири завод по выпуску полимеров из этана, который будет обеспечен собственным сырьем. ИЗП является частью газохимического кластера, который включает создание системы предприятий для добычи, подготовки, транспортировки и переработки газа в продукт c высокой добавленной стоимостью. Данный проект группа компаний ИНК планомерно реализует с 2014 года. Запланированная производственная мощность – 650 тыс. т товарной продукции в год. Более того, ввод Иркутского завода полимеров в эксплуатацию позволит повысить валовый региональный продукт Иркутской области на 3-4%.

https://roost.ru/press/news/ispytaniya-zra-v-kriogennom-ispolnenii-dlya-irkutskogo-zavoda-polimerov-/