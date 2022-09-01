РЫНКИ СБЫТА. Оборудование и арматура марки «ТЕРМОБРЕСТ» в эксплуатации: ЗЕРНОСУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Новые примеры применения арматуры завода «ТЕРМОБРЕСТ» в составе зерносушильных установок. Арматура марки
«ТЕРМОБРЕСТ» эксплуатируется практически во всех сферах жизнедеятельности, где есть газ (природный или сжиженный):
- на объектах тепловой генерации (ТЭЦ, ГРЭС, котельные и т.д..);
- в технологических газовых линиях на производствах (химические, нефтехимические, добывающие, пищевая промышленность,
производства строительных материалов и т.д.);
- производителями газосжигающего оборудования (БМК, котлы, горелки, печи, факельные установки и т.д.).
- и многих других.
Примеры применения оборудования «ТЕРМОБРЕСТ» различными производителями зерносушильных установок:
➢Блоки электромагнитных клапанов марки «ТЕРМОБРЕСТ» в составе зерносушильного комплекса «STUURMAN» SN2312 и
«STUURMAN» SN 2412 завода «МЕХАНИКА» г. Барнаул;
➢Блок электромагнитных клапанов марки «ТЕРМОБРЕСТ» в сборочном цеху зерносушильного оборудования завода
«МЕХАНИКА» г. Барнаул;
➢Блок электромагнитных клапанов марки «ТЕРМОБРЕСТ в составе пропан-бутанового теплогенератора (1,0 МВт) на
зерносушилке ООО «Энергокомплекс» г. Киев;
➢Блоки электромагнитных клапанов марки «ТЕРМОБРЕСТ» в шкафу управления зерносушильным оборудованием компании
«Оренбургские зерновые технологии».
https://termobrest.ru/ni/oborudovanie_marki_termobrest_v_ekspluatatsii__zernosushilnoe_oborudovanie/