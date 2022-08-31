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БОЛОГОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ: ГАЗСЕРТ на ГАЗОВУЮ запорную арматуру БАЗ С 08.08.2022 года

31 августа, 2022 6
ГАЗСЕРТ – это система добровольной сертификации, принимать участие в которой могут все производители газового оборудования. Любой участник системы ГАЗСЕРТ проходит освидетельствование и сертификацию качества, выпускаемого им оборудования, и, в случае, если качество соответствует нормам, получает свидетельства ГАЗСЕРТ о соответствии стандартам качества. Система добровольной сертификации ГАЗСЕРТ создана АО «Газпром газораспределение» и зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации.  
https://bolarm.ru/history/news/gazsert-na-zapornuyu-armaturu/

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