СПРАВОЧНИК ОНЛАЙН. 3D фланцы ОНИКС. Как пользоваться? (25 августа 2022)

Продолжаем пополнять справочник ОНИКС инструкциями по использованию сайта. Новое видео расскажет каждому о реализованном проекте, позволяющем наглядно изучить внешний вид фланцев по ГОСТ 33259-15 при помощи 3D моделей. В каталоге представлены все типы: 01, 02, 03, 04, 11 и 21, а также исполнения от А до М. Помимо того, что модели можно повернуть вокруг своей оси, экстремально приблизить и изучить каждую фаску зеркала, есть кнопка, разрезающая деталь на 1/4.

https://onyxspb.ru/news/3d-flantsy-oniks-kak-polzovatsya/



