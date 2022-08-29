ЮБИЛЕЙ. 60 ЛЕТ НАЗАД В 1962 году - был основан Наманганский Машиностроительный завод по выпуску электроштабелеров при МИНХИММАШе СССР

В 1967 году - перепрофилирован на выпуск запорной трубопроводной арматуры из углеродистой, легированной стали и титановых сплавов (штампосварные задвижки).

В 1978 году - сдана в эксплуатацию вторая очередь основных производственных мощностей - 10000 кв.м., 250 ед. оборудования.

В 1994 году - завод преобразован в Открытое Акционерное Общество - ОАО "Наманганмаш"

В 1999-2000 годах - проведена реконструкция Литейного производства, мощность его увеличена в 1,8 раза. В 2001 году начато производство нового вида продукции - литых стальных задвижек.

В 2014 году - завод преобразован в Акционерное Общество - AO "NAMANGANMASH".

https://www.namanganmash.uz/ru/o-zavode