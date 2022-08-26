СТРОЯЩИЙСЯ АРМЗАВОД ГРУППЫ НБМ (В.Новгород) ОТГРУЗИЛ НА ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИЮ: регулирующие клапаны SERIE 1 и SERIE 2, успешно прошедшие сертификацию PED и ATEX

В новых экономических реалиях мы продолжаем наращивать объём производства и с оптимизмом смотрим в будущее. Спрос на выпускаемую продукцию уверенно растёт, заказчики проявляют живой интерес, посещают производство, проводят ведомственные инспекции и аудиты. А строящийся завод — лучшее подтверждение успешной реализации плана стратегического развития. В 2021 году, решив не ограничиваться рынком России и стран таможенного союза, под эгидой ООО «Т-АРМ» были разработаны регулирующие клапаны SERIE 1 и SERIE 2, успешно прошедшие сертификацию PED и ATEX. Новое подразделение службы продаж, а также расширение экспортных компетенций других отделов позволили получить первый заказ, который уже упакован и готов к отправке в ОАЭ. В ходе работы над заказом был изучен новый рынок, найден ряд партнёров, проведены онлайн-переговоры и визиты к заказчику, организованы приёмо-сдаточные испытания и выстроена система логистики. Руководством группы компаний поставлена новая цель — увеличение доли экспортных продаж изделий собственного производства. Получение второго заказа ожидаем в ближайшее время.
http://nbmgroup.ru/news/51/