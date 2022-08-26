СТРОЯЩИЙСЯ АРМЗАВОД ГРУППЫ НБМ (В.Новгород) ОТГРУЗИЛ НА ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИЮ: регулирующие клапаны SERIE 1 и SERIE 2, успешно прошедшие сертификацию PED и ATEX

на выпускаемую продукцию уверенно растёт, заказчики проявляют живой интерес, посещают производство, проводят

ведомственные инспекции и аудиты. А строящийся завод — лучшее подтверждение успешной реализации плана стратегического

развития. В 2021 году, решив не ограничиваться рынком России и стран таможенного союза, под эгидой ООО «Т-АРМ» были

разработаны регулирующие клапаны SERIE 1 и SERIE 2, успешно прошедшие сертификацию PED и ATEX. Новое подразделение

службы продаж, а также расширение экспортных компетенций других отделов позволили получить первый заказ, который уже

упакован и готов к отправке в ОАЭ. В ходе работы над заказом был изучен новый рынок, найден ряд партнёров, проведены

онлайн-переговоры и визиты к заказчику, организованы приёмо-сдаточные испытания и выстроена система логистики.

Руководством группы компаний поставлена новая цель — увеличение доли экспортных продаж изделий собственного

производства. Получение второго заказа ожидаем в ближайшее время.