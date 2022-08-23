На ТЭК СПб внедрили подземную автономную систему дистанционного управления запорной арматурой «Медуза» производства ООО «Анвиком».

Автономная система дистанционного управления запорной арматурой «МЕДУЗА» предназначена для управления запорной арматурой условным диаметром от 50 до 1400 мм. При этом тип запорной арматуры не имеет значения: привод монтируется на шаровые краны, клиновые и шиберные задвижки, поворотные затворы, а также щитовые затворы. Управление арматурой производится дистанционно по команде оператора из диспетчерской. Передача данных осуществляется по беспроводным каналам сотовой связи стандарта GSM. Помимо отработки команд управления из диспетчерской, система передает на пульт оператора технологические параметры объектов, на которых она установлена: температуру привода и аккумулятора, влажность в приводе и аккумуляторе, положение запорной арматуры, крутящий момент во время вращения, сигналы о несанкционированном доступе к объекту управления, параметры давления и температуры транспортируемой среды. По желанию заказчика программируется реакция системы на возникновение различных ситуаций (выход за пределы заданного значения давления/температуры, снижение заряда аккумулятора до порогового значения, отключение электричества на объекте, превышение жидкими средами определенного уровня и т.д.). Система телемеханики «МЕДУЗА» имеет сертификат взрывозащиты и может быть установлена во взрывоопасных зонах.

Источник: https://anvicom.ru/meduza/, 19 августа



