От ГОССНАБа и МЕТАЛЛОБАЗ - возврат в наше время (19 августа)

Бывшие металлобазы ГОССНАБа СССР, построенные в далекие 30-е / 40-е / 50-е годы в различных регионах страны, после развала Советского Союза по разному продолжили свое существование. 18 августа участники круглого стола «Рынок металлов Приволжья» познакомились с текущей ситуацией на крупнейшей металлобазе Приволжья "Самараметалл". В настоящее время на площади в 11 гектар размещены открытые и закрытые складские мощности по приемке, хранению и отгрузке металлопроката в объеме 400 тыс. тн в год. Несколько десятков арендаторов, среди которых металлургические и металлоторговые компании, используют эти площади для поставок сортового и листового проката, труб, металлоизделий, нержавеющих и спецсталей для широкого круга потребителей Самары и Приволжья. Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) и в дальнейшем планирует знакомить участников рынка металлов с работой металлобаз в различных регионах страны.
https://www.metalinfo.ru/ru/news/139672