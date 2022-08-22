От ГОССНАБа и МЕТАЛЛОБАЗ - возврат в наше время (19 августа)

страны, после развала Советского Союза по разному продолжили свое существование. 18 августа участники

круглого стола «Рынок металлов Приволжья» познакомились с текущей ситуацией на крупнейшей металлобазе

Приволжья "Самараметалл". В настоящее время на площади в 11 гектар размещены открытые и закрытые складские

мощности по приемке, хранению и отгрузке металлопроката в объеме 400 тыс. тн в год. Несколько десятков

арендаторов, среди которых металлургические и металлоторговые компании, используют эти площади для поставок

сортового и листового проката, труб, металлоизделий, нержавеющих и спецсталей для широкого круга потребителей

Самары и Приволжья. Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) и в дальнейшем планирует

знакомить участников рынка металлов с работой металлобаз в различных регионах страны.