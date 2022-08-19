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НОВЫЙ Данфосс: переходим на ridan.ru - перенос информации с сайта open.danfoss.ru на URL-адрес ridan.ru состоялся 17 августа.

19 августа, 2022 13
С сентября российское подразделение компании «Данфосс» продолжит работать под названием «Ридан». В рамках проекта по 
трансформации бренда уже были представлены новые продуктовые линейки тепловой автоматики и холодильной техники. 
Следующим шагом станет перенос информации с сайта open.danfoss.ru на URL-адрес ridan.ru, который состоится 17 августа. На 
новом адресе будут размещены все привычные разделы — корзина, каталог, расчетные сервисы и другие инструменты. 
Интерфейс портала останется прежним. Сохранятся персональные аккаунты пользователей с историей взаимодействия с 
компанией и информацией о заказах, отгрузках, расчетах. Чтобы войти в личный кабинет, потребуется ввести те же учетные 
данные, что и на портале Open Danfoss. До конца 2022 года при входе на портал Open будет работать переадресация на сайт 
ridan.ru. Сейчас сайт ridan.ru посвящен теплообменному оборудованию. Вся информация с него будет перенесена на адрес 
teploobmennik.ridan.ru.
https://ridan.ru/news/perexodim-na-ridanru

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