НОВЫЙ Данфосс: переходим на ridan.ru - перенос информации с сайта open.danfoss.ru на URL-адрес ridan.ru состоялся 17 августа.

С сентября российское подразделение компании «Данфосс» продолжит работать под названием «Ридан». В рамках проекта по

трансформации бренда уже были представлены новые продуктовые линейки тепловой автоматики и холодильной техники.

Следующим шагом станет перенос информации с сайта open.danfoss.ru на URL-адрес ridan.ru, который состоится 17 августа. На

новом адресе будут размещены все привычные разделы — корзина, каталог, расчетные сервисы и другие инструменты.

Интерфейс портала останется прежним. Сохранятся персональные аккаунты пользователей с историей взаимодействия с

компанией и информацией о заказах, отгрузках, расчетах. Чтобы войти в личный кабинет, потребуется ввести те же учетные

данные, что и на портале Open Danfoss. До конца 2022 года при входе на портал Open будет работать переадресация на сайт

ridan.ru. Сейчас сайт ridan.ru посвящен теплообменному оборудованию. Вся информация с него будет перенесена на адрес

teploobmennik.ridan.ru.

https://ridan.ru/news/perexodim-na-ridanru