С момента запуска в мае 2022 года объем параллельного импорта достиг $6,5 млрд и может вырасти до $16 млрд

16 августа 2022. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что объем ввезенных в Россию товаров в рамках параллельного импорта с момента его запуска в мае достиг почти $6,5 млрд. К концу года, как ожидается, этот показатель может вырасти до $16 млрд. Параллельный импорт — это завоз официально изготовленных производителем товаров, которые легально поставлены в третьи страны, однако не разрешены производителем к импорту на территорию РФ. Ранее ввоз таких товаров был запрещен, однако в настоящее время его частично разрешили. Денис Мантуров пояснил, что прогноз основывается на оценке среднего ежемесячного объема параллельного импорта в $2–2,5 млрд. По его словам, Минпромторг намерен придерживаться «взвешенного» подхода при формировании списка подлежащих параллельному импорту товаров, чтобы «не навредить национальным компаниям».

«Мы прорабатывали и «доводили до ума» соответствующий перечень товаров достаточно долго, практически с ювелирной точностью, чтобы он работал именно так, как надо: обеспечил доступность необходимых нам товаров, но не навредил российским и локализованным иностранным предприятиям, продолжающим работу на российском рынке или поставки в РФ», — пояснил министр.

https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/08/16/item19365