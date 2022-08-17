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АИФ-ТОМСК. Электроприводы АО «Томский завод электроприводов» (АО «ТОМЗЭЛ», дочернее общество АО «Транснефть – Западная Сибирь») получили высокую оценку со стороны Волгодонского производителя регулирующей арматуры.

17 августа, 2022 11
Электропривод марки ЭПЗР производства АО «ТОМЗЭЛ» был использован для проведения испытаний регулирующего осесимметричного клапана. Испытания клапана совместно с электроприводом проводились в г. Волгодонске с целью прохождения процедуры добровольной сертификации качества. По результатам испытаний электропривод ЭПЗР-М-250 показал стабильную бесперебойную работу во всем объеме ресурсных испытаний. Эксперты лабораторий, проводившие испытания, отметили, что оборудование завода продемонстрировало полное соответствие заявленным техническим характеристикам, надежность, удобство в эксплуатации. Взрывозащищенные многооборотные электроприводы серии «ЭПЗР-М» с блоком контроля положения были запущены в серийное производство в начале 2020 года. С начала освоения серийного производства завод произвел 30 таких электроприводов. Электроприводы серии ЭПЗР являются универсальными для различных типов запорно-регулирующей арматуры и были разработаны конструкторами АО «ТОМЗЭЛ» в рамках деятельности по импортозамещению. По отзывам эксплуатирующих организаций электроприводы серии ЭПЗР не уступают по своим характеристикам импортным аналогам
https://tomsk.aif.ru/society/tomskiy_zavod_elektroprivodov_proizvodit_oborudovanie_dlya_predpriyatiy_tek?ysclid=l6x361rj9f522518953, 16 августа


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