АИФ-ТОМСК. Электроприводы АО «Томский завод электроприводов» (АО «ТОМЗЭЛ», дочернее общество АО «Транснефть – Западная Сибирь») получили высокую оценку со стороны Волгодонского производителя регулирующей арматуры.

Электропривод марки ЭПЗР производства АО «ТОМЗЭЛ» был использован для проведения испытаний регулирующего осесимметричного клапана. Испытания клапана совместно с электроприводом проводились в г. Волгодонске с целью прохождения процедуры добровольной сертификации качества. По результатам испытаний электропривод ЭПЗР-М-250 показал стабильную бесперебойную работу во всем объеме ресурсных испытаний. Эксперты лабораторий, проводившие испытания, отметили, что оборудование завода продемонстрировало полное соответствие заявленным техническим характеристикам, надежность, удобство в эксплуатации. Взрывозащищенные многооборотные электроприводы серии «ЭПЗР-М» с блоком контроля положения были запущены в серийное производство в начале 2020 года. С начала освоения серийного производства завод произвел 30 таких электроприводов. Электроприводы серии ЭПЗР являются универсальными для различных типов запорно-регулирующей арматуры и были разработаны конструкторами АО «ТОМЗЭЛ» в рамках деятельности по импортозамещению. По отзывам эксплуатирующих организаций электроприводы серии ЭПЗР не уступают по своим характеристикам импортным аналогам
https://tomsk.aif.ru/society/tomskiy_zavod_elektroprivodov_proizvodit_oborudovanie_dlya_predpriyatiy_tek?ysclid=l6x361rj9f522518953, 16 августа