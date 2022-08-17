АИФ-ТОМСК. Электроприводы АО «Томский завод электроприводов» (АО «ТОМЗЭЛ», дочернее общество АО «Транснефть – Западная Сибирь») получили высокую оценку со стороны Волгодонского производителя регулирующей арматуры.

осесимметричного клапана. Испытания клапана совместно с электроприводом проводились в г. Волгодонске с целью

прохождения процедуры добровольной сертификации качества. По результатам испытаний электропривод ЭПЗР-М-250 показал

стабильную бесперебойную работу во всем объеме ресурсных испытаний. Эксперты лабораторий, проводившие испытания,

отметили, что оборудование завода продемонстрировало полное соответствие заявленным техническим характеристикам,

надежность, удобство в эксплуатации. Взрывозащищенные многооборотные электроприводы серии «ЭПЗР-М» с блоком

контроля положения были запущены в серийное производство в начале 2020 года. С начала освоения серийного производства

завод произвел 30 таких электроприводов. Электроприводы серии ЭПЗР являются универсальными для различных типов

запорно-регулирующей арматуры и были разработаны конструкторами АО «ТОМЗЭЛ» в рамках деятельности по

импортозамещению. По отзывам эксплуатирующих организаций электроприводы серии ЭПЗР не уступают по своим

характеристикам импортным аналогам