Продажа предприятия «Нефтехимавтоматика» (ШК, затворы, СДТ) в Волгограде осуществляется посредством электронного аукциона (28 млн рублей), который назначен на 23 сентября

областной столицы. Продажа предприятия «Нефтехимавтоматика» (он же волгоградский опытный завод) осуществляется

посредством электронного аукциона, который назначен на 23 сентября 2022 года. Отмечается, что заявки на участие в аукционе

принимаются до 19 сентября. В соответствии с информацией с портала Российского аукционного дома, имущественный

комплекс включает в себя земельный участок площадью 8441 кв. м и две нежилые постройки площадью 9609 кв. м и 644 кв. м.

Здания были введены в эксплуатацию в 1983 и 1982 годах соответственно. В качестве начальной цены указана сумма 28 278 000

рублей.