Продажа предприятия «Нефтехимавтоматика» (ШК, затворы, СДТ) в Волгограде осуществляется посредством электронного аукциона (28 млн рублей), который назначен на 23 сентября

В интернете на сайте с бесплатными объявлениями появилось предложение приобрести завод в Красноармейском районе областной столицы. Продажа предприятия «Нефтехимавтоматика» (он же волгоградский опытный завод) осуществляется посредством электронного аукциона, который назначен на 23 сентября 2022 года. Отмечается, что заявки на участие в аукционе принимаются до 19 сентября. В соответствии с информацией с портала Российского аукционного дома, имущественный комплекс включает в себя земельный участок площадью 8441 кв. м и две нежилые постройки площадью 9609 кв. м и 644 кв. м. Здания были введены в эксплуатацию в 1983 и 1982 годах соответственно. В качестве начальной цены указана сумма 28 278 000 рублей.
https://volg.mk.ru/social/2022/08/12/v-volgograde-ishhut-novogo-vladelca-dlya-zavoda.html?ysclid=l6votudiz6775266618