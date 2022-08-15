СМАРТ. Новое мобильное приложение GEMÜ (затворы, регуляторы, приводы) предлагает широкий спектр цифровых сервисов

ими и удобно загружать доступную информацию о них. Кроме того, теперь вся программа продукции GEMÜ доступна для вас в

карманном формате. Мобильное приложение GEMÜ предлагает множество функций, упрощающих поиск, заказ и даже

управление нужными вам клапанами, системами измерения и регулирования, от известной компании-производителя.

Мобильный доступ к информации об устройствах

Новое приложение GEMÜ обеспечивает удобный мобильный доступ к общей информации о продукции и документам GEMÜ.

Пользователи могут быстро переходить к просмотру технических характеристик, руководств по эксплуатации, флаеров и другой

информации, помогающей выбрать подходящее устройство. Особенно полезной функцией является офлайн-доступ к документам,

который позволяет просматривать их в том числе в местах, не имеющих доступа к Интернет. Кроме того, для пользователей

мобильного приложения GEMÜ предусмотрена быстрая и простая возможность для обращения к нам. Специально в рамках

выставки ACHEMA 2022 мы подготовили для пользователей приложения приятный бонус: приложение предоставляет им

возможность заказать бесплатный дневной билет. В настоящее время ведется активная работа над разработкой дополнительных

функций, которые окажут эффективную поддержку операторам и производителям оборудования в рамках цифровизации

обрабатывающих отраслей промышленности. Мобильное приложение GEMÜ доступно на немецком, английском и французском

языках и может использоваться с ОС Android и iOS. Приложение GEMÜ можно скачать в Google PlayStore и AppStore.