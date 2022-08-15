СМАРТ. Новое мобильное приложение GEMÜ (затворы, регуляторы, приводы) предлагает широкий спектр цифровых сервисов

С новым приложением GEMÜ для смартфонов и планшетов можно точно идентифицировать устройства, интуитивно управлять ими и удобно загружать доступную информацию о них. Кроме того, теперь вся программа продукции GEMÜ доступна для вас в карманном формате. Мобильное приложение GEMÜ предлагает множество функций, упрощающих поиск, заказ и даже управление нужными вам клапанами, системами измерения и регулирования, от известной компании-производителя.Мобильный доступ к информации об устройствахНовое приложение GEMÜ обеспечивает удобный мобильный доступ к общей информации о продукции и документам GEMÜ. Пользователи могут быстро переходить к просмотру технических характеристик, руководств по эксплуатации, флаеров и другой информации, помогающей выбрать подходящее устройство. Особенно полезной функцией является офлайн-доступ к документам, который позволяет просматривать их в том числе в местах, не имеющих доступа к Интернет. Кроме того, для пользователей мобильного приложения GEMÜ предусмотрена быстрая и простая возможность для обращения к нам. Специально в рамках выставки ACHEMA 2022 мы подготовили для пользователей приложения приятный бонус: приложение предоставляет им возможность заказать бесплатный дневной билет. В настоящее время ведется активная работа над разработкой дополнительных функций, которые окажут эффективную поддержку операторам и производителям оборудования в рамках цифровизации обрабатывающих отраслей промышленности. Мобильное приложение GEMÜ доступно на немецком, английском и французском языках и может использоваться с ОС Android и iOS. Приложение GEMÜ можно скачать в Google PlayStore и AppStore.
Дополнительную информацию о приложении GEMÜ см. на www.gemu-group.com/app
https://www.gemu-group.com/ru_RU/news-presse/news-pressemitteilungen/2022/gemue-app/, 8 августа