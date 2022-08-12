ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. УПЛОТНЕНИЯ СЕРИИ ГРАФЛАН® – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Графито-фторопластовые уплотнения серии ГраФлан®, разработанные инженерами научно-производственной компании «ИЛЬМА», приобретают всё большую популярность в свете задач по импортозамещению. Эти уплотнения выпускаются для подвижных и неподвижных разъёмных соединений и поставляются на российские и зарубежные предприятия с 2006 года. В таких отраслях как: газораспределение и водоснабжение, химия и ЦБК графито-фторопластовые уплотнения серии ГраФлан® стали незаменимыми комплектующими оборудования и трубопроводов. В связи с увеличением сроков поставки и ростом стоимости уплотнений зарубежного производства в компанию «ИЛЬМА» всё чаще поступают с просьбой подобрать аналоги для решения задач по герметизации разъёмных соединений оборудования, которое эксплуатируется в различных отраслях промышленности и в энергетике. Во многих случаях уплотнения ГраФлан® могут быть рекомендованы в качестве высококачественного и надёжного решения. С подробными характеристиками уплотнений ГраФлан® можно ознакомиться на сайте www.ilma-sealing.com.
Пресс-центр ООО «Ильма», 11 августа