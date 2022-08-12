ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. УПЛОТНЕНИЯ СЕРИИ ГРАФЛАН® – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

производственной компании «ИЛЬМА», приобретают всё большую популярность в свете задач по

импортозамещению. Эти уплотнения выпускаются для подвижных и неподвижных разъёмных соединений и

поставляются на российские и зарубежные предприятия с 2006 года. В таких отраслях как: газораспределение и

водоснабжение, химия и ЦБК графито-фторопластовые уплотнения серии ГраФлан® стали незаменимыми

комплектующими оборудования и трубопроводов. В связи с увеличением сроков поставки и ростом стоимости

уплотнений зарубежного производства в компанию «ИЛЬМА» всё чаще поступают с просьбой подобрать аналоги

для решения задач по герметизации разъёмных соединений оборудования, которое эксплуатируется в различных

отраслях промышленности и в энергетике. Во многих случаях уплотнения ГраФлан® могут быть рекомендованы в

качестве высококачественного и надёжного решения. С подробными характеристиками уплотнений ГраФлан®

можно ознакомиться на сайте www.ilma-sealing.com.