РЫНОК ТПА РФ: 50% КИТАЙ И ЕВРОПА (ТАСС 10.08.22). Компания «Техкомплект» изЭнгельса организовала первое отечественное производство фланцев с полимерным покрытием для разъемных соединений пластиковых труб.

рублей, из которых 16,5 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 7 млн – региональный.

Средства были выданы в рамках федерально-региональной программы «Комплектующие изделия».

Сейчас в России, по данным компании, производство аналогичной продукции отсутствует. В целом российский рынок

трубопроводной арматуры на 50% занят зарубежной продукцией, в основном из Китая и стран Европы. Выпускаемые на заводе в

Энгельсе соединительные фланцы не уступают по качеству и техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам.

Однако наши изделия в 2-3 раза ниже по цене. Запуск нового производства в Саратовской области стал возможен благодаря

льготному займу от Фонда развития промышленности. Обрезиненные фланцы по сравнению с аналогами имеют высокую

прочность, стойкость к коррозии, устойчивы к резким перепадам температур, универсальны в применении и имеют эстетичный

внешний вид. Кроме того, после демонтажа запорно-регулирующей арматуры такие фланцы можно использовать повторно без

потери технических характеристик, тогда как стальные версии подвержены коррозии, а фланцы, покрытые порошковой краской –

сколам.