РЫНОК ТПА РФ: 50% КИТАЙ И ЕВРОПА (ТАСС 10.08.22). Компания «Техкомплект» изЭнгельса организовала первое отечественное производство фланцев с полимерным покрытием для разъемных соединений пластиковых труб.

Предприятие намерено выпускать 17 тысяч изделий в год. Инвестиции в создание нового производства составили 42,3 млн рублей, из которых 16,5 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 7 млн – региональный. Средства были выданы в рамках федерально-региональной программы «Комплектующие изделия». Сейчас в России, по данным компании, производство аналогичной продукции отсутствует. В целом российский рынок трубопроводной арматуры на 50% занят зарубежной продукцией, в основном из Китая и стран Европы. Выпускаемые на заводе в Энгельсе соединительные фланцы не уступают по качеству и техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам. Однако наши изделия в 2-3 раза ниже по цене. Запуск нового производства в Саратовской области стал возможен благодаря льготному займу от Фонда развития промышленности. Обрезиненные фланцы по сравнению с аналогами имеют высокую прочность, стойкость к коррозии, устойчивы к резким перепадам температур, универсальны в применении и имеют эстетичный внешний вид. Кроме того, после демонтажа запорно-регулирующей арматуры такие фланцы можно использовать повторно без потери технических характеристик, тогда как стальные версии подвержены коррозии, а фланцы, покрытые порошковой краской –сколам.
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области.
https://saratov.gov.ru/gov/news/v_saratovskoy_oblasti_nachali_pervoe_v_rossii_proizvodstvo_obrezinennykh_flantsev_dlya_plastikovykh_/?ysclid=l6oiu2tkrq495082484