ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. Металлургии понадобится НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ для замены импортного оборудования

Российские металлурги критически зависят от иностранного ключевого оборудования (даже валков для прокатных станов) и из- за западных санкций будут вынуждены искать обходные пути его покупки либо переходить на менее качественные аналоги. При этом процесс импортозамещения может занять не менее десяти лет, следует из подготовленного Минпромторгом проекта стратегии развития отрасли до 2030 года. Пока что металлургические компании относительно успешно ищут замену сырью и комплектующим, но доступ к крупному оборудованию ограничен, что грозит отказом от проектов развития. Аналитики говорят, что быстро решить эту проблему не получится.

Металлурги сталкиваются с серьезными проблемами из-за зависимости от иностранного оборудования, следует из проекта развития металлургической отрасли до 2030 года. Минпромторг, который является разработчиком документа, указывает, что практически все оборудование по всей цепочке создания стоимости происходит из недружественных стран. В частности, в России практически нет технологий производства высококачественных огнеупоров для доменного и сталеплавильного производств. Практически все их виды ввозятся из-за рубежа, а те, которые производятся в России, не соответствуют мировым стандартам. Кроме того, Россия отстает от мировых лидеров по технологиям сталелитейного сектора, оборудованию для переделов аглодоменного цикла, по прокатным станам, не производятся линии оцинкования, линии полимерных покрытий, нагревательные печи. Практически утеряно производство валков для прокатных станов, которые в последнее время большей частью импортировались.

https://www.metalinfo.ru/ru/news/139485, 9 августа