СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ. ГК "Роснано" не планирует выходить из исторического портфеля, продолжив участие в критически важных для страны активах

Речь идет, в частности, о компаниях АО "Плакарт",«Вириал», «Оптиковолоконные Системы», «РМ Нанотех», «Профотек», «Русский Кварц», «НЭВЗ-КЕРАМИКС», «Новомет», «ЭЛВИС НеоТек», «ЛЕД-Энергосервис», «НоваМедика», «Фармсинтез» и ряд проектов Фонда «РОСНАНО-СИНТЕЗ». Все перечисленные компании получили одобрение профильных министерств и ведомств, соответствуют Национальным целям развития РФ до 2030 года, обладают высоким потенциалом роста и могут стать для рынка альтернативным поставщиком, заместив продукцию зарубежных производителей. В дальнейшем планируется максимизировать их экономический потенциал. На базе компаний будут созданы отраслевые центры компетенций. «РОСНАНО» берет на себя функцию управляющего партнера и интегратора по формированию полной цепочки создания продуктов и поставки их конечному заказчику по долгосрочным контрактам жизненного цикла. Это обеспечит возможность постоянно совершенствовать и повышать ценность решений для конечного потребителя. Опора на передовые методы внедрения инноваций, науку и цифровые инструменты позволит ускорить темп разработки и вывода на рынок новых продуктов, расширить масштаб распространения технологий и вовлечь в процесс ученых и инвесторов, готовых финансировать перспективные проекты.

https://www.plakart.pro/info/news/gk-rosnano-ne-planiruet-vykhodit-iz-istoricheskogo-portfelya-prodolzhiv-uchastie-v-kriticheski-vazhn/