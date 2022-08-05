ПОТРЕБИТЕЛИ ТПА-2022. «Роснефть» заявила о практически полной остановке производства на «Сахалине-1» (Ведомости, 4 августа)

Добыча нефти на проекте «Сахалин-1» практически остановлена с 15 мая после того, как оператор проекта американская ExxonMobil в одностороннем порядке начала поэтапно останавливать добычу с 26 апреля, сообщила пресс-служба «Роснефти». Резервуары терминала проекта Де-Кастри заполнены на 95%, нефть из них не отгружается, добавили в компании. Так «Роснефть» отреагировала на заявление ExxonMobil агентству Reuters о том, что компания находится в процессе передачи своей доли в 30% в операторе «Сахалина-1». В «Роснефти» отметили, что у компании нет информации о решениях ExxonMobil о передаче функции оператора другой компании. «Правительство РФ, Министерство энергетики и правительство Сахалинской области совместно с другими акционерами проекта предпринимают усилия по восстановлению производственной деятельности на проекте «Сахалин-1». Несмотря на это, к сожалению, на текущий момент производственная деятельность на проекте не восстановлена», — добавили в пресс-службе.
https://nangs.org/news/upstream/rosneft-zayavila-o-prakticheski-polnoj-ostanovke-proizvodstva-na-sakhaline-1?utm_source=newsletter_2202&utm_medium=email&utm_campaign=n-d-n