КРИОГЕН. В Саратове на арматурном заводе разработали импортозамещающее оборудование (ШК криогенные и ШК с верхним разъемом)) для добычи и транспортировки природного газа (2 августа, в сокращении)

Среди инновационных разработок — краны шаровые криогенные для сжижения природного газа. Они необходимы для перспективнейших российских проектов добычи и поставок углеводородов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ» и др. Ранее криогенная арматура для этих проектов поставлялась из западных стран, но сейчас ее импорт прекращен. Кроме того, сохраняются риски прекращения сервисной поддержки и ремонта оборудования западными производителями. Данная разработка Саратовского арматурного завода способна заменить арматуру из Германии, Израиля и Италии. Также освоено производство кранов шаровых с верхним разъемом, ранее поставляемых из Испании и Италии. Такая арматура используется для подводной добычи газа и в транспортных трубопроводах. Трубопроводной арматурой саратовского предприятия оборудованы все крупные нефтегазовые месторождения, обустроенные в последние годы, а также месторождения, находящиеся в разработке ООО «ГазпромнефтьЗаполярье», «Новатэк-Таркосаленефтегаз», «Лукойл-Нижневолжскнефть». Кроме того, САЗ поставляет оборудование для атомных станций России, Китая, Индии, Турции, Беларуси, Армении.
https://gtrk-saratov.ru/saratovskie-razrabotki-dlya-dobychi-gaza-zameshhayut-importnoe-oborudovanie/?ysclid=l6eip7j6ug697478198