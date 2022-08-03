02.08.2022 Новости ООО НПФ МКТ АСДМ: разработана, произведено и успешно прошли испытания задвижки шиберной стальной фланцевой исполнения К2 DN 80 PN 35MPa.

Задвижка шиберная трубопроводная предназначена для установки в обвязках газовых скважин, линий сбора и транспортировки продуктов нефти и газа, проводимая среда – вода, нефть и нефтепродукты, газ, газоконденсат, метанол. Изготовлен опытный образец Задвижка МКТS-80.35- ЗМС.К2

Технические характеристики:

Рабочее давление 35,0 МПа или класс 5000.

Условный проход 80 мм или 3 дюйма.

Магистральные фланцы по ГОСТ 28919, условное обозначение 80х35.

Исполнение К2, до 6% углекислого газа и сероводорода.

Материал корпуса сталь 30ХМА, наплавка канавок на фланцах, условного прохода и расточек под седла выполнены материалом Autrod 309L.

Седла шибер и шпиндель выполнены из нержавеющих материалов.

Задвижка шиберная испытана на прочность и плотность металла корпуса давлением 70,0 МПа водой, на герметичность затвора давлением 38,5 МПа водой и 35,0 МПа воздухом. Испытания проводились на оборудовании ПКТБА, г. Пенза.

https://www.mkt-asdm.ru/about/news/ooo-npf-mkt-asdm-razrabotalo-proizvelo-i-uspeshno-provelo-ispytaniya-zadvizhki-shibernoy-truboprovod.html