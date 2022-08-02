РЫНОК. 1 августа Д. Мантуров заявил о падении экспорта продукции российской металлургии (в том числе труб и СДТ) на 20% во втором квартале 2022 года

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров выступил с заявлением, что во втором квартале 2022 года экспорт российских металлургов снизился на 20 процентов. Выступая в ходе совещания по развитию металлургического комплекса, Д. Мантуров добавил, что при текущем курсе рубля экспорт для российских металлургов является малорентабельным, а в некоторых случаях экономически нецелесообразным. Также министр рассказал, что мировые цены на сталь снижаются на фоне замедления развития глобальной экономики.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 1 августа