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ИМИДЖ АРМЗАВОДА. В июле состоялась встреча генерального директора арматурного завода «Гусар» С.Карачкова с главой города Гусь-Хрустальный

29 июля, 2022 3
В начале недели генеральный директор ООО Гусар Сергей Карачков встретился с главой города Гусь-Хрустальный Алексеем Соколовым. Целью встречи было знакомство и обсуждение планов на дальнейшее сотрудничество. 
Администрация и арматурный завод «Гусар», одно из самых крупных промышленных предприятий города, всегда находились в тесном взаимодействии: участие в различных проектах по благоустройству, развитие городской инфраструктуры. Сергей Михайлович подтвердил, что такой подход во взаимоотношениях с муниципалитетом будет сохранен.    Так же, Алексей Николаевич передал благодарственное письмо коллективу Гусар от жителей города Докучаевска, куда уже два раза был отправлен гуманитарный груз, собранный силами и средствами руководства и работников завода. 
https://gusarm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=2979

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