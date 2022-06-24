НОВЫЕ ОТСЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ ПРОДУВКИ ДЛЯ КОТЛОВОЙ АВТОМАТИКИ В НОМЕНКЛАТУРЕ КОМПАНИИ АДЛ (23 июня)

Поддержание постоянного солевого состава воды является обязательным условиям для обеспечения бесперебойной работы котла. Если нарушен процесс отвода солей из котловой воды, то их накопление приводит к нежелательному отложению накипи на участках экранных труб, а это, в свою очередь, ведет к снижению теплопроводности, коррозийному разрушению металла и, как итог — выходу оборудования из строя. Во избежание проблем в эксплуатации котлового оборудования Компания АДЛ представляет обновленную линейку клапанов периодической продувки — серию 660 и 660-А, пришедших на смену сериям 260 и 260-А. Благодаря механизму мгновенного закрытия новых клапанов предотвращаются значительные потери воды и давления, а тщательная обработка и подгонка деталей клапана при его производстве обеспечивает степень герметичности выше уровня, требуемого стандартом EN 12266-1. Клапан с программным управлением работает без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала и не требует сервисного обслуживания. По вопросам приобретения оборудования Вы можете обратиться к специалистам Департамента промышленного оборудования, заполнив форму обратной связи на сайте или просто позвоните нам +7 (495) 937-89-68

https://adl.ru/about/news/06_2022/novoe-oborudovanie-dlya-kotlovoy-avtomatiki-v-assortimente-kompanii-adl/