МК «СПЛАВ» (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД) ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПМЭФ-2022

С 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге прошло крупнейшее событие – Петербургский Международный экономический форум Новгородская область представлена на форуме как регион для выгодных инвестиций и земля умных людей. На стенде установлены экраны в виде арок Ярославова Дворища, где гости могут совершить виртуальную прогулку по древнерусскому городу. На площадке региона представлены и крупнейшие предприятия области. Одно из центральных мест экспозиции занимает МК «Сплав». Образцы продукции установлены в ячейках-«сотах», напоминающих о физике и формулах, а представителям атомной сферы – о шестигранной форме ТВС — тепловыделяющих сборок, которые используются в российских реакторах атомных станций для получения тепловой энергии. Делегацию Новгородской области возглавлял губернатор Андрей Никитин. Стенд региона посетили посол Беларуси Владимир Семашко, председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов и другие. На форуме было подписано около 30 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестпроетов, в том числе с МГИМО о сотрудничестве двух ВУЗов. Генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская также посетила мероприятие с рабочим визитом. На площадке форума было проведено несколько результатных переговоров, а также значимых встреч, в том числе с генеральным директором ГК «Росатом» Алексеем Лихачевым

http://mksplav.ru/blog/2022/06/20/mk-splav-prinyal-uchastie-v-pmef-2022/