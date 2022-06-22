Немецкая компания Linde GmbH (оборот 30 млрд долл.) вышла из СП с «Русхимальянс» (по 50% у «Газпрома» и «Русгаздобычи») по производству криогенных теплообменников и газового оборудования для сжижения газа

По данным ЕГРЮЛ, на 21 июня «Русхимальянс» является 100% собственником ООО «Северные технологии». У Linde до этого было 50% долей в компании. Ранее о возможном выходе немцев из «СП» сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Русхимальянс» создает в Усть–Луге (Ленинградская область) комплекс по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). В рамках проекта строится один из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) мощностью 45 млрд куб. м в год, а также завод по производству сжиженного газа (СПГ) мощностью 13 млн т («Балтийский СПГ»). Запуск производственных линий на этих заводах планируется на 2024–2025 гг. Linde является одной из ведущих мировых компаний в сфере нефтегазового инжиниринга, в 2021 г. ее оборот достиг $31 млрд, чистая прибыль – $4 млрд.

Linde также вышла из проекта «Сибура» по строительству Амурского ГХК (АГХК) проектной мощностью 2,7 млн т полимеров в год. Комбинат должен использовать углеводородное сырье, остающееся после очистки природного газа, идущего в КНР по газопроводу «Сила Сибири». «Linde завершила свою работу в рамках проекта АГХК. Работаем над его адаптацией к новым условиям вместе с партнерами из [китайской] Sinopec», – сообщил «Ведомостям» представитель «Сибура».

Действия Linde – не первый случай ухода иностранных компаний из СПГ–проектов. Ранее американская Baker Hughes, как писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, отозвала своих инженеров по обслуживанию основного технологического оборудования с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин–2» «Газпрома». Linde является одной из немногих компаний в мире, занимающихся производством оборудования для крупнотоннажного производства СПГ, и ряд позиций, поставляемый ею, в нынешних условиях заменить нечем, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Эксперт считает, что сроки проекта «Балтийский СПГ» могут быть «серьезно сдвинуты». Сейчас в России нет готового решения по замене европейских и американских поставщиков оборудования для СПГ. «Вариантов три: отложить проект до лучших времен, переформатировать его под выпуск продукции, в которой нет критической зависимости от западных технологий и материалов, или же создать свои собственные компетенции в этой сфере. Последний путь самый сложный, но в то же время самый перспективный. Но из–за масштабов и сложности он потребует мобилизации и консолидации усилий государства, крупнейших игроков рынка, промышленных предприятий и научных организаций», – резюмировал эксперт.

Ведомости (в сокращении)

https://www.tek-all.ru/news/id8886-linde-veduschaya-kompaniya-v-sfere-neftegazovogo-inzhiniringa-s-oborotom-bolee-30-mlrd/