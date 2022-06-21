РЫНОК «НЕДОРЕМОНТА» ЖКХ. 4 - 4,6 триллиона рублей требуется на приведение в порядок коммунальных сетей сообщил РИА Недвижимость министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Нам нужно заменить свыше 400 тысяч километров труб, чтобы снять проблему недоремонта. А мы меняем лишь около 30 тысяч километров», - отметил он. При этом, по мнению министра, модернизацию коммунальных сетей необходимо оформить в пятилетнюю программу. Файзуллин уточнил, что уже сейчас на приведение в порядок сетей направляются "колоссальные средства" в виде инвестиционно-бюджетных кредитов и денег Фонда развития территорий. "Это огромный инвестиционный ресурс. Мы просто говорим, что его не достаточно. Мы говорим: давайте с 2023-2024 года добавим средства ФНБ и начнем снимать проблему недоремонта в программе до 2023 года", - пояснил он.

https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/06/20/item19230



